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Sunar'dan Kadir Gecesi mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kadir Gecesi için bir mesaj yayınladı.

Başkan Sunar, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarını yaşıyoruz. Bu gece ‘Bin aydan daha hayırlı gece' olan Kadir gecesinin heyecanı ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Kuran'da Kadir Gecesi, şu ayette anlatılır; "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." Kadir Gecesi, şüphesiz İslam Aleminin en mübarek gecesidir. İnsanlığa rehber olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'in niyaz olduğu gecedir. Allah'ın müjdelediği gecedir. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.”

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