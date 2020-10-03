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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Novikovas orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Gökhan'ın son anda müdahalesiyle kornere çıktı.


27. dakikada Çaykur Rizespor atağa çıktığı sırada topu kapan İbrahim Akdağ ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral


BB Erzurumspor: Farnolle, Obertan, Hasan, Kaan, Rashad, Novikovas, Boumal, Emrah, İbrahim, Mina, Murat


Yedekler: Kayacan, Sisoko, Ömer Şişmanoğlu, Mahammarou, Donald, Gökhan, Adolphe Kamgang, Osman, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Çaykur Rizespor: Gökhan, Yasin, Alex Remy, Jesus, Boldrın, Mıchalak, Emir, Melnjak, Morozıuk, Doğan, Merıah


Yedekler: Tarık. Omar Talbi, Abdullah, Kemal, Tunay, Selim, Samudo, Milan Skoda, Donsah, Alberk


Teknik Direktör: Stjepan Tomas

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