Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor Erzurum'da oynanan müsabakada golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada İbrahim Akdağ'ın ortasında topla buluşan Emrah sert vurdu top kaleci Gökhan'da kaldı.
55. dakikada konuk Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Melnjak sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.
58. dakikada Novikovas caza sahası dışından sert vurdu, topu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.
64. dakikada Samudo Boldrın'ın pasıyla ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Farnolle topu kontrol etti.
70. dakikada sağ kanattan Morozıuk'un ortasında kale sahası önünde topla buluşan Remy uygun durumda düzeltip vurdu top üsten auta çıktı.
79. dakikada Emrah'ın pasıyla topla buluşan Sisoko ceza sahasına girip sert vurdu. Top az farkla direği üzerinden dışarı çıktı.
83. dakikada Emrah yaklaşık 40 metreden sert vurdu, kaleci Gökhan topu doksandan kornere çeldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
BB Erzurumspor: Farnolle, Obertan (Sisoko dk. 74), Hasan, Kaan, Rashad (Ömer Şişmanoğlu dk. 69), Novikovas, Boumal (Donald dk. 69), Emrah, İbrahim, Mina, Murat,
Yedekler: Kayacan, M. Ba, Gökhan, Adolphe Kamgang, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Gökhan, Yasin (Abdullah dk. 60), Remy (Skoda dk. 90 ?), Jesus, Boldrın, Mıchalak, Emir, Melnjak (Samudo dk. 59), Morozıuk, Doğan (Donsah dk. 46), Meriah
Yedekler: Tarık. Omar Talbı, Kemal, Tunay, Selim, Milan, Alberk
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Sarı Kartlar: Remy, Boldrin, Donsah (Çaykur Rizespor), Hasan (BB Erzurumspor)