Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
35. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
45. dakikada Yatabare'ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen
BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Adolphe Teikeu, Cenk Ahmet, Boumal, Novikovas, Obertan, İbrahim, Emrah, Rashad
Yedekler: Kayacan, Mina, Mücahit, Sissoko, Hamroun, Mahamadou Ba, Donald, Muhammed Gönülaçar, Osman Çelik, Ömer Şişmanoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya, Caner, Camara, Erdoğan, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Ninga, Yatabare, Yasin Öztekin,
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Uğur, Barış, Cofie, Claudemir, Robin Yalçın, Jorge Felix, Kerem Atakan, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay