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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK arasında oynan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında penaltı noktasında topla buluşan Güray'ın sert vuruşunda defanstan dönen topa Güney yeniden vurdu ancak kaleci Farnolle topa sahip oldu.


18. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.


37. Donald'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa Novikovas hareketlendi fakat kaleci Günay kalesini zamanında terkederek topa sahip oldu.


45+2 dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leo Schwechlenîn kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek


BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Leo Schwechlen, Teikeu, Cenk Ahmet, Obertan, Osman, Donald, Novikovas, Gomes, Emrah Başsan


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Mücahit, Boumal, Özgür, Murat, Ömer, Rashad, Oltan


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gaziantep FK: Günay, Toca, Kana Bıyık, Djilobodji, Güray, Oğuz, Vetrih, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Dicko


Yedekler: Çağlar, Junior Maranhao, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Jefferson, Kozulj, Cenk Şahin, Furkan, Andre,


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kartlar: Mirallas, Muhammet Demir (Gaziantep FK), Emrah Başsan (BB Erzurumspor)

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