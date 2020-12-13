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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper ligin 12.

haftasında BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Gomes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.


17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman'ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.


41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey


BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat Uçar, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan, Emrah Başsan, Movikovas, Gomes


Yedekler: Kayacan, Sissoko, Hasan, Ömer Şişmanoğlu, Rashad, Hamroun, Donald, Leo, Sadıku, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Motta, Halil İbrahim, Berat, Furman, Ayite Soner, Sio, Stancu


Yedekler: Atalay, Ömürcan, Kadir, Murat, Mustafa, Sefa, İlker, Sami, Batuhan, Baran,


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

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