Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

haftasında BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Gomes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman'ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.

41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat Uçar, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan, Emrah Başsan, Movikovas, Gomes

Yedekler: Kayacan, Sissoko, Hasan, Ömer Şişmanoğlu, Rashad, Hamroun, Donald, Leo, Sadıku, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Motta, Halil İbrahim, Berat, Furman, Ayite Soner, Sio, Stancu

Yedekler: Atalay, Ömürcan, Kadir, Murat, Mustafa, Sefa, İlker, Sami, Batuhan, Baran,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan