İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadeleyi Gençlerbirliği, Sefa'nın golüyle 1-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdi ancak bu pozisyonda Nordfeldt gole izin vermedi.


81. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bogdan Stancu direkt kaleye gönderdi, kaleci Farnolle'den dönen topu Sefa Yılmaz tamamlayarak takımını öne geçiren isim oldu. 0-1


89. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda top filelere giderken VAR uyarısı sonrasında hakem Sadiku'nun elle müdahale ettiğini belirterek golü geçersiz kıldı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey


BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina (Hasan dk. 51), Gökhan (Ömer Şişmanoğlu dk. 46), Murat, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan, Emrah Başsan (Hamroun dk. 63), Movikovas (Sissoko dk. 85 ?), Gomes (Sadiku dk. 64)


Yedekler: Kayacan, Rashad, Donald, Leo, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Motta, Halil İbrahim, Berat, Furman (Murat dk. 62), Ayite (Gökhan dk. 90 ?) Soner, Sio (Sefa dk. 62), Stancu (İlker dk. 90 ?)


Yedekler: Atalay, Ömürcan, Kadir, Mustafa, Sami, Batuhan, Baran


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Sefa (dk. 81) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Hasan, Osman (BB Erzurumspor), Sefa (Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.