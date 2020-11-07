Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
BB Erzurumspor, İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle müsabakaya 'Geçmiş olsun İzmir' yazılı tişörtlerle çıktı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Guilherme'nin sert şutunda top üstten auta çıktı.
7. dakikada Novikovas'ın ara pasıyla topla buluşan Murat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gomes'ten önce araya giren kaleci İrfan Can topu kornere gönderdi.
13. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada arka direkte uygun durumda olan Ndiaye kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
17. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın ortasında caza sahası içerisinde iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
36. dakikada Novikovas'nın caza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta kaleci İrfan Can direk dibinde topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş
BB Erzurumspor: Fernolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, İbrahim, Boumal, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes
Yedekler: Kayacan, Kaan, Gökhan, Cenk Ahmet, Obertan, Hamroun, Donald, Osman, Rashad Muhammed, Sadiku
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Göztepe: İrfan Can, Gassama (Nwobodo dk. 22), Atınç, Burokeviç, Mihojeviç, Soner, Kubilay, Halil, Guilherme, Tripic, Ndiaye
Yedekler: Megyeri, Tarouco, Berkan, Mossoro, Poko, Yılmaz, Metin, Yalçın, Burak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Ndiaye (dk. 13) (Göztepe)