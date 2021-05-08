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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Emrah'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan'ın sert şutu yandan dışarı çıktı.


8. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın ortasında arka direkte topla buluşan Hasan topu filelerle buluşturdu. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.


16. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda Sadiku vurdu bu topu kaleci güçlükle çeldi.


31. dakikada sol taraftan Emrah'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.


42. dakikada sol taraftan Hadadi'nin yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic'in sert şutu yandan dışarı çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Oltan


Yedekler: Göktuğ, Butko, Rashani, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman, Buğra, Recep, Güney


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Drinkwater, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin


Yedekler: Ramazan, Anıl, Yusuf, Eren, Feyzi, Brecka, Bistrovic, Doğucan, Yasin, Hasan Emre


Teknik Direktör: Şenol Can


Sarı kart: Tarkan (Kasımpaşa)

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