Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper ligin 40.
haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Oltan'ın pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in sert şutu üstten dışarı çıktı.
63. dakikada sol taraftan Emrah'ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Varga ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruş az farkla yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Bistrovic çalımlarla ceza sahasına girer girmez ortaladı müsait pozisyondaki Varga düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
80. dakikada Oltan ile hava topuna yükselen Luckassen yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
88. dakikada BB Hasan, Thelin'le girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buğra'nın sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi. Teikeu önünde kalan topa sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
BB Erzurumspor: Szumski, Murat (Teikeu dk. 82 ?), Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo (Özgür dk. 61) Cenk Ahmet (Rashani dk. 74), Obertan (Buğra dk. 74), Emrah, Oltan
Yedekler: Göktuğ, Butko, Bergdich, Osman, Recep, Güney
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Drinkwater (Bistrovic dk. 52), Sadiku, Koomson (Yusuf dk. 70), Hajradinovic, Varga (Brecka dk. 81 ?), Thelin
Yedekler: Ramazan, Anıl, Eren, Feyzi, Doğucan, Yasin, Hasan Emre
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Varga (dk. 68) ( Kasımpaşa)
Kırmızı kartlar: Luckassen (dk. 80) (Kasımpaşa), Hasan (dk. 88) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Tarkan, Luckassen, Varga (Kasımpaşa)