Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Atıf Chahechouhe'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Emrah'ın ceza sahası içeresinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, topu güçlükle kornere çeldi.
16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, M.Cem Satman
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Teikeu, Leo, Bergdich, Osman Çelik, Boumal, Cenk Ahmet, Chahechouhe, Emrah, El Kabir
Yedekler: Kayacan, Obertan, Hasan, Novikovas, Rashani, Buğra, Gökhan, Özgür, Darri, Murat
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Uğurcan, Hosseini, Edgar, Hüseyin, Marlon, Yunus Mallı, Abdulkadir, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce, Yusuf, Baker, Safa, Flavio, Atakan, Ahmetcan, Faruk, Afobe, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı