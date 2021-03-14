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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Atıf Chahechouhe'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.


5. dakikada Emrah'ın ceza sahası içeresinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, topu güçlükle kornere çeldi.


16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, M.Cem Satman


BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Teikeu, Leo, Bergdich, Osman Çelik, Boumal, Cenk Ahmet, Chahechouhe, Emrah, El Kabir


Yedekler: Kayacan, Obertan, Hasan, Novikovas, Rashani, Buğra, Gökhan, Özgür, Darri, Murat


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Trabzonspor: Uğurcan, Hosseini, Edgar, Hüseyin, Marlon, Yunus Mallı, Abdulkadir, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce, Yusuf, Baker, Safa, Flavio, Atakan, Ahmetcan, Faruk, Afobe, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı

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