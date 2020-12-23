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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor deplasmanda BB Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


2. dakikada Sissoko'nun ceza sahasına derinleme pasında Gomes topa hamle yaptı ancak dokunamayınca top kaleci Cenk'in kontrolünde auta çıktı.


9. dakikada Denizlispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sagal'ın sert şunda defansa çarpan topu kaleci Kayacan güçlükle kornere çeldi.


12. dakikada gelişen Denizlispor atağında Lopes ceza sahasından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.


19. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman'ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.


22. dakikada Denizlispor defasına baskı yapan Sadiku kazandığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi.


25. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Bakalorz uzaktan sert vurdu, top üstten auta çıktı.


35. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega çalımlarla ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


42. dakikada Rodallega'nın pasıyla topla buluşan Sagal'ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.


45. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Bakalorz sert vurdu kaleci Kayacan topu son anda kontrol etti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal


BB Erzurumspor: Kayacan, Kaan, Hasan, Osman, Murat, Obertan, Sissoko, İbrahim, Donald, Gomes, Sadiku


Yedekler: Farnolle, Leo Schwechlen, Gökhan, Mücahit, Cenk Ahmet, Hamroun, Novikovas, Emrah Başsan, Ömer Şişmanoğlu, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Denizlispor: Cenk (Hüseyin dk. 41 ?), Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega


Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mert, Özer, Dossevi, Varela, Eren, Mesanoviç, Alihan


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gol: Rodallega (dk. 35) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Sacko (Denizlispor), Donald (BB Erzurnumspor)

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