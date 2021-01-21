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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Alanyaspor'un defanstan çıkarken kaptırdığı topu kazanan Chahechouhe, ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Marafona iki hamlede topa sahip oldu.


8. dakikada Gomes, sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına doğru ilerlemeye çalışırken yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.


13. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbet vuruşu kullanan Salih'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Teikeu kafayla kornere gönderdi.


24. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Chahechouhe'nun ceza sahasına yaptığı ortada Gomes'ten önce araya giren Marafona topa sahip oldu.


31. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Emrah Başsan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


44. dakikada orta alandan gelişen konuk takım Alanyaspor atağında Salih ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Szumski de kaldı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil


BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk Ahmet, Gomes


Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Novikovas, Donald, Osman, Ömer, Oltan, Darri


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih, Davidson, Berkan, Salih, Babacar, Bareiro, Bakasetas


Yedekler: Çağrı, Ahmet, Juanfran, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Efkan, Umut, Tayfur, Kdzior, Mustafa


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Emrah Başsan (dk. 31) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Schwechlen (BB Erzurumspor), Davidson, Babacar (Alanyaspor)

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