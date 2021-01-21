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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka her iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahasında buluşan Davidson'un sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.


54. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasında Fatih yükselerek kafayı vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.


58. dakikada BB Erzurumspor'un ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topu kazanan Bakasetas ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


67. dakikada Chahechouhe sağ kanattaki Novikovas'ı gördü, çizgiden içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.


76. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahasına kadar indi içeriye çevirdiği topu defans son anda kornere çeldi.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil


BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Boumal (Donald dk. 68), Omolo (Osman dk. 84 ?), Emrah Başsan (Ömer dk. 84 ?), Chahechouhe, Cenk Ahmet (Novikovas dk. 62), Gomes (Oltan dk. 68)


Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Darri


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih, Davidson (Juanfran dk. 90 ?), Berkan, Salih (Ceyhun dk. 83 ?), Babacar (Mustafa dk. 83 ?), Bareiro (Kadzior dk. 73), Bakasetas


Yedekler: Çağrı, Ahmet, Hasan Hüseyin, Efkan, Umut, Tayfur


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Emrah Başsan (dk. 31) (BB Erzurumspor), Bakasetas (dk. 58) (Alanyaspor)


Kırmızı kart: Tzavellas (dk. 90+1) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Schwechlen, Murat Uçar, Teikeu, Oltan (BB Erzurumspor), Davidson, Babacar, (Alanyaspor)

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