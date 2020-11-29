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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor, FT Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Sissoko'nun pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


16. dakikada Obertan'ın ara pasında ceza sahası içinde Rashad Muhammed'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.


26. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda kaleci Kayacan'dan dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.


28. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasında topu alan Gomes şık çalımlarla önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Ferhat güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.


29. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası içinde Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


38. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası içinde Amilton'un şutu kaleci Kayacan'da kaldı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken


BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes


Yedekler: Batuhan, Ömer Şişmanoğlu, Hamroun, Boumal, Emrah, Sadıku, Adolphe, Mücahit, Osman, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


FT Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Naldo, Nuri Şahin, Podolski, Kudrashov, Fredy, Jahovıc, Ufuk, Amılton, Veysel Sarı


Yedekler: Doğukan, Enes, Eren, Mevlüt, Serdar, Omar, Adem, Gökdeniz, Ali Eren


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Kaan (dk. 29) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Kaan (BB Erzurumspor)

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