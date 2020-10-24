Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Sarracchi'nin ortasında arka direkte topa iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada Babel'in ortasında arka direkte topla buluşan Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
BB Erzurumspor: Fernolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahit (Sadiku dk. 84 ?), Emrah (Rashad dk. 84 ?), İbrahim, Boumal (Sissoko dk. 46), Obertan (Donald dk. 65), Novikovas (Hamroun dk. 77), Gomes
Yedekler: Kayacan, Gökhan, Adolphe, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Sarracchi, Taylan, Emre Kılınç (Emre Akbaba dk. 88 ?), Belhanda (Oğulcan dk. 90 ?), Ömer Bayram (Donk dk. 88 ?), Babel Arda Turan dk. 65), Falcao
Yedekler: Fatih, Şener, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Ali Yavuz, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Emre (dk. 20), Falcao (dk. 64) (Galatasaray), Novikovas (dk. 44 pen.) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Falcao (dk. 73) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Falcao, Ömer Bayram, Arda Turan (Galatasaray)