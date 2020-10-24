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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Sarracchi'nin ortasında arka direkte topa iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


64. dakikada Babel'in ortasında arka direkte topla buluşan Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç


BB Erzurumspor: Fernolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahit (Sadiku dk. 84 ?), Emrah (Rashad dk. 84 ?), İbrahim, Boumal (Sissoko dk. 46), Obertan (Donald dk. 65), Novikovas (Hamroun dk. 77), Gomes


Yedekler: Kayacan, Gökhan, Adolphe, Osman, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Sarracchi, Taylan, Emre Kılınç (Emre Akbaba dk. 88 ?), Belhanda (Oğulcan dk. 90 ?), Ömer Bayram (Donk dk. 88 ?), Babel Arda Turan dk. 65), Falcao


Yedekler: Fatih, Şener, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Ali Yavuz, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Emre (dk. 20), Falcao (dk. 64) (Galatasaray), Novikovas (dk. 44 pen.) (BB Erzurumspor)


Kırmızı kart: Falcao (dk. 73) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Falcao, Ömer Bayram, Arda Turan (Galatasaray)

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