Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper ligin 16.
haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Emrah Başsan'ın ortasında Novikovas'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada Obertan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Gomes hareketlendi kaleci Günay Gomes'ten önce topa sahip oldu.
62. dakikada Günay'ın sağ kanattan ortasında Andre kafayı vurdu top auta çıktı.
69. dakikada Kenan, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ortasında Mirallas, topu ağlara gönderdi. 0-1
74. dakikada Donald'ın pasıyla kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Gomes topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt kararıyla iptal edildi.
80. dakikada Gaziantep FK atağında Kenan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Farnolle iki hamlede topa sahip oldu.
89. dakikada Gomes'in ara pasıyla topla buluşan Ömer vurdu top üst direkten döndü dönen topa Rashad ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90+4. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Djilobodji'nin Ömer'e yaptığı müdahale sonrası müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu izleme uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emrah Başsan topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan (Mücahit dk. 83), Leo Schwechlen, Teikeu, Cenk Ahmet (Murat dk. 83), Obertan, Osman (Boumal dk. 76), Donald (Ömer dk.76) Novikovas (Rashad dk. 78), Gomes, Emrah Başsan
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Oltan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gaziantep FK: Günay, Toca, Kana Bıyık, Djilobodji, Güray (Kozulj dk.87 ?), Oğuz, Vetrih (Jefferson dk. 56), Mirallas (Furkan dk.78), Olkowski, Muhammet Demir (Kenan dk. 56), Dicko (Andre Dk.56)
Yedekler: Çağlar, Junior Maranhao, Mehmet Erdem, Kubilay, Cenk Şahin,
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Mirallas (dk 69) (Gaziantep FK), Emrah Başsan (dk. 90+4 pen.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mirallas, Muhammet Demir, Djilobodji (Gaziantep FK), Emrah Başsan, Gomes, Leo Schwechlen, Oltan (BB Erzurumspor)