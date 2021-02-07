Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Butko'nun sağ kanattan yaptığı ortada araya giren Kvrzic topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Butko'nun pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in ceza sahasına havalandırdığı top Aatif'a gelmeden defans araya girdi.

16. dakikada konuk takımın sol kanattan Aziz ile geliştirdiği atakta Lackassen'i aşan topa Lennon hareketlendi ancak topa yetişemedi.

25. dakikada Aatif Chahechouhe çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi son anda araya giren Uğur tehlikeyi büyümeden önledi.

27. dakikada Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Butko hareketlendi ve tek pasla topu içeriye çevirmek istedi, bu pozisyonda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Atif Chahechouhe topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Ackah ile Aziz arasında çıkan gerginlik sonrası hakem her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. Ackah tepkisini devam ettirince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

41. dakikada kaleci Szumski atılan geri pası uzaklaştırmak isterken pres yapan Lackassen'e çarpan top kendisinde kaldı.

45+2. dakikada ceza sahsı önünde kazanılan serbest vuruşu Sabovic kullandı. Top direkten geri döndü.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Costa, Butko, Ackah, Omolo, Novikovas, Aatif Chahechouhe, Cenk Alkılıç, El Kabir (Ricardo Gomes dk. 23)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Boumal, Buğra Çağıran, Emrah Başsan, Osman, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Paz, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Sabovic, Avramovski, Lennon, Lackassen

Yedekler: İsmail, Kolovetsios, Lopes, Yasir, Attamah, Nurettin, Ramazan, Melih, Emre, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Daniel Vasile Petrescu

Gol: Aatif Chahechouhe (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Ackah (dk. 34) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Costa (BB Erzurumspor), Aziz (Hes Kablo Kayserispor)