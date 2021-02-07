Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24.
Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen İlhan'ın kafa vuruşu kaleci Szumski de kaldı.
60. dakikada Cenk Ahmet orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi sert vurdu top üstten auta çıktı.
65. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top faklı şekilde dışarı çıktı.
72. dakikada Aziz Behich'in yerden ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan sekerek İlhan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
76. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Teikeu kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
82. dakikada BB Erzurumspor atağında Gomes ceza sahası önünde topla buluştu sola çekti sert vurdu top kaleci Doğan da kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman
BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Costa, Butko, Ackah, Omolo (Buğra Çağıran dk. 78), Novikovas (Boumal dk. 46), Aatif Chahechouhe (Emrah Başsan dk. 70), Cenk Alkılıç (Osman dk. 78), El Kabir (Ricardo Gomes dk. 23)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich (Yasir dk. 72), Paz, Uğur Demirok, Kvrzic (Melih dk. 65), Muhar (Ramazan dk. 46), Campanharo, Sabovic (Nurettin dk. 65), Avramovski Lennon (İlhan Parlak dk. 46), Lackassen
Yedekler: İsmail, Kolovetsios, Lopes, Attamah, Emre
Teknik Direktör: Daniel Vasile Petrescu
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), İlhan (dk. 72) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı kart: Ackah (dk. 34) BB Erzurumspor
Sarı kartlar: Costa (BB Erzurumspor) Aziz (Hes Kablo Kayserispor)