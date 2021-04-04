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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar: (İlkyarı)


9. dakikada sol taraftan Cikalleshi'nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milosevic'in düzgün vuruşu filelerle buluştu. 0-1


15. dakikada Emrah'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Da Costa'nın kale önündeki kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1


23. dakikada Murat'ın ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'e yaptığı faul sonrası hakem Sarper Barış Saka VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.


26. dakikada penaltı atışını kullanan Cikalleshi'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.


44. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği şutta direkten dönen top Abdülkerim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Salper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok


BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Obertan, Emrah, Chahechouhe, Rashani, Gomes


Yedekler: Kayacan, Butko, Hasan, Boumal, El Kabir, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri, Osman


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Erten, Adil, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Kravets, Barış, Musa, Eduok, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Milosevic (dk. 9), Abdülkerim (dk. 44) ( Konyaspor), Da Costa (dk. 15) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Jevtovic (Konyaspor), Murat (BB Erzurumspor)

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