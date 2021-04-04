Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor : 2 (Maç sonucu)

Süper ligin 32.
haftasında BB Erzurumspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
64. dakikada sağ taraftan Murat'ın yaptığı ortada ceza sahası içeresinde topla buluşan Chahechouhe'nun sert şutu yandan dışarı çıktı.
67. dakikada ceza sahası içerisinden Chahechouhe arka direğe yaptığı ortaya El Kabir dokunamadı.
74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Chahechouhe'nun sert şutunu kaleci Sehic güçlükle çeldi.
90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta yaşanılan karambol sonrası maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Salper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich (Hasan dk. 67), Omolo, Obertan (Osman dk. 46), Emrah (Boumal dk.75), Chahechouhe, Rashani (El Kabir dk. 54), Gomes
Yedekler: Kayacan, Butko, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan (Adil dk.83 ? ), Sekidika (Kravets dk. 83 ?), Milosevic (Hadziahmetovic dk. 65), Bytyqi (Miya dk. 74), Cikalleshi
Yedekler: Erten, Shengelia, Barış, Musa, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Jevtovic, Guilherme (Konyaspor), Murat, Leo ( BB Erzurumspor)
Goller: Milosevic (dk. 9), Abdülkerim (dk. 44) (Konyaspor), Da Costa (dk. 15) (BB Erzurumspor)