Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü ağıladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada kazanılan faul atışını kullanan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Osman'ın kafa vuruşunda kaleci Korcan son anda ayağıyla müdahale ederek mutlak golü önledi.

61. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Da Costa uzakta sert vurdu, ancak top kaleci Korcan'da kaldı.

64. dakikada hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında El Kabir'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Cenk Ahmet'le buluşturdu. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. Golün ardından yan hakemin ofsayt kararına rağmen VAR incelemesi sonu pozisyon gol olarak değer kazandı 1-0

74. dakikada rakibine faul yapan Boumal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada İbrahim'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önünde Badji dokundu top az farkla auta çıktı.

90+8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir. Endri tarafından düşürülünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Boumal, Omolo (Osman dk. 46), Emrah Başsan (Novikovas dk. 62), Aatıf Chahechouhe (Gökhan dk. 85 ?), Cenk Ahmet (Hasan dk.85), Ricardo Gomes (El Kabir dk.62)

Yedekler: Göktuğ, Kayacan, Özgür, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdi, Ali Kaan (Endri dk. 89 ?), Sarlija (Borven), Atakan, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Diousse (Alper Potuk dk. 60), Paintsil, Badji

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Şahverdi, Alperen, Voca, Berke, Embiya,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Cenk Ahmet (dk. 64) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kartlar: Boumal (dk. 74) (BB Erzurumspor). Endri (dk. 90+8), Joseph Paintsil (Maç bitimi) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Omolo, Chahechouhe, El Kabir, Novikovas, Hasan (BB Erzurumspor) İbrahim Akdağ, Badji, Diousse, Sarlija (MKE Ankaragücü)