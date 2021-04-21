Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin son dakika golüyle 1-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Dadaşlar, Yılmaz Vural yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Fofana içeri ortaladı Kubilay'dan önce savunma son anda uzaklaştırdı.

70.dakikada sağ taraftan çizgiye inen Emrah'ın ön direğe ortasında Oltan'ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

83. dakikada Rashani'nin gelişi güzel vuruşu sonrası sağ çaprazda topla buluşan Emrah'ın plase vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2.dakikada Rashani'nin ceza sahası çizgisi üzerinde düşürülmesi sonucu hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal edip pozisyonun dışarıda olduğunu hükmetti.

90+6. dakikada ceza sahasının hemen dışında Buğra'nın pasıyla topla buluşan Obertan'ın plase vuruşu filelerle buluştu. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal (Buğra dk. 78), Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet (Rashani dk. 60), Gomes (Oltan dk. 68)

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih (Bülent dk. 77), Hafez, Zeki (Mallan dk. 69), Ahmed, Umut (Mustafa dk. 62), Adem, Fofana, Kubilay (Jetmir dk. 78)

Yedekler: Abdulsamed, Acquah, Malle, Olcay, Wallece, Erkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Obertan (dk. 90+6) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gomes (BB Erzurumspor), Hafez (Yeni Malatyaspor)