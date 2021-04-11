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Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

2 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Szumski bu pozisyonda gole izin vermedi.


10. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba, ceza sahasına girerek müsait pozisyondaki Larin'i gördü. Kanadalı golcü net bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1


16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Emrah Başsan ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Schwechlen kafa vuruşunu yaparak skora eşitliği getirdi. 1-1


18. dakikada Aatif'in pasında sol kanattan topla buluşan Emrah Başsan, son çizgiye inip El Kabir'e ortaladı. Bu pozisyonda Ersin kayarak müdahale ederek gole izin vermedi.


26. dakikada Rachid Ghezzal'la verkaç yaparak topu alan Oğuzhan Özyakup, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve kaleci Szumski'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi. 1-2


39. dakikada Beşiktaş savunmanında Ghezzal'ın uzaklaştırmak istediği top Emrah Başsan'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Ersin'in elinden kaçırdığı top filelere gitti. 2-2


44. dakikada Larin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasına girer girmek şutunu attı ancak bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu


BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Aatif, El Kabir


Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Rahman Buğra, Gökhan, Teikeu, Darri, Osman, Obertan, Gomes, Rachani


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk Tosun


Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Bilal, Serdar, Ljajic, Mensah, Gökhan Töre, Necip, N'Koudou


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Larin (dk. 10), Oğuzhan (dk. 26) (Beşiktaş), Schwechlen (dk. 16), Emrah Başsan (dk. 39) (BB Erzurumspor)

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