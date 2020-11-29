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Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan BB Erzurumspor-FT Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunda topla buluşan Kaan caza sahası dışından sert vurdu kaleci Ferhat ayağıyla topu uzaklaştırdı.


57. dakikada Fredy'in pasıyla topla buluşan Podolski ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta çıktı.


60. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel topu ağlara gönderdi. 1-1


65. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amılton'un ortasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


86. dakikada Emrah'ın serbest vuruşunda ceza sahasına yaptığı ortaya Mina yükseldi kafayı vurdu, top kale çizgisi önünde Gomes'in önünde kaldı Gomes topu boş kaleye gönderdi. 2-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken


BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan (Ömer Şişmanoğlu dk. 79), Donald, Obertan, Sissoko (Osman dk. 66), Rashad Muhammed (Emrah Başsan dk. 66), Novikovas, Gomes


Yedekler: Batuhan, Hamroun, Boumal, Sadiku, Adolphe, Mücahit, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


FT Antalyaspor: Ferhat, Ersan (Gökdeniz dk. 53), Naldo, Nuri Şahin, Podolski, Kudrashov, Fredy, Jahovıc, Ufuk (Eren Albayrak dk. 53), Amilton, Veysel Sarı


Yedekler: Doğukan, Enes, Mevlüt, Serdar, Omar, Adem, Ali Eren


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Kaan (dk. 29), Gomes (dk. 85) (BB Erzurumspor), Veysel (dk. 60), Gökdeniz (dk. 65) (FT Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Naldo (dk. 87) (Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Kaan, Mina, Donald (BB Erzurumspor), Eren Albayrak (FT Antalyaspor)

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