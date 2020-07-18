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Süper Lig'e çıkan Erzurumspor futbolcularını, taraftarlar coşkuyla karşıladı

TFF 1.

Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından takım otobüsüyle cadde turuna çıkan yönetim ekibini ve futbolcuları onbinlerce taraftar coşkuyla karşıladı.


Lig'in 34. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçın sonucunda Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi. Galibiyetin ardından futbolcular takım otobüsüyle Havuzbaşı Kent Meydanına geldi. Erzurumsporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı. Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı olarak tezahüratlar yaptı.


Öte yandan kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de takım otobüsünde, taraftarlarla beraber Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı.

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