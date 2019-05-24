Sürat patenciler doludizgin

13 Mayıs'da Palandöken'de başlayan Short Track A Milli takımı yaz dönemi çalışma kampı tüm hızıyla sürüyor. Günde çift antrenmanla gerçekleşen kampta hedef yapılacak yurt dışı yarışlarında tüm madalyaları toplamak.

Short Track A Milli Takım yaz dönemi çalışma kampı tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum Palandöken dağındaki Sport Hotel'de kamp yapan Short Track A Milli Takımı yeni sezona günde çift antrenman yaparak nazırlanıyor. Sabah fitnees, bisiklet, öğleden sonra da buz ağırlıklı antrenman yapan A Milli takım sporcularının neşe içinde geçen kampında teknik ve taktik çalışmalara da yer veriliyor. 13 Mayıs tarihinde başlayan ve 2 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampta hafta sonunda da bir seans olmak üzere dağ koşusu yapılıyor, kondisyonun üst düzeye çıkması hedefleniyor. Başantrenör Anna Lukanova, yardımcıları Duygu Kan Belir, İnan Eren, Cemre Çavdar ve Mülkinaz Bıyık'ın nezaretinde gerçekleşen kampta 16 milli sporcu bulunuyor. Müdürlüğünü Federasyon İl Temsilcisi Vedat Refayeli'nin yaptığı Milli takım kampında bir de yabancı fizyoterapist görev yapıyor.

İkinci haftası sonra ermekte olan kampın son derece yararlı ve güzel geçtiğini belirten başantrenör Anna Lukanova, sürat ve dayanıklılığa dayalı kamp çalışmalarının meyvesini yapılacak yurt dışı yarışlarında alacaklarını belirterek, ‘'Her şey şu an için çok güzel gidiyor. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, neticesini yarışlarda buzda alacağıma inanıyorum. Her birisi benim için özel olan sporcularımla yeni sezonda da madalyalara ve kupalara talibiz. Bizi buzda artık kimse tutamayacak'' dedi.