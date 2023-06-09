Sürat patenciler Erzurum'da yarışacak

2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı.

Sürat pateni kategoriler arası yarışma heyecanı Erzurum'da yaşanacak. 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonanın ilk gününde sporcular kültürel etkinlikler ve şehir merkezindeki tarihi mekanların gezisinden bir araya geldiler. Şampiyonanın ikinci gününde ise sporcular ve takımlar resmi antrenman yapacak. 10-11 Haziran tarihleri arasında ise 96 sporcunun katılacağı turnuvanın son gününde dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.