Sürat patenciler madalyaları topladı

Polonya'nın Sanok şehrinde yapılan Challenge Series yarışlarında Türk sürat patenciler damgasını vurdu. Toplamda 13 madalya ve 1 kupa ile patencilerimiz, EYOF ve olimpiyatlar öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

Türkiye Sürat Pateni Milli takımı, katıldığı Polonya'da ki Challenge Series yarışlarında toplamda 13 madalya 1 kupa ile yüzümüzü güldürdü.

Polonyalı antrenör Anna Lukanova ile anlaşma sağlandıktan sonra antrenmanlarda performansları artan sürat patencilerimiz, çalışmalarının semeresini yurt dışındaki yarışta gördüler. Uluslararası Paten Federasyonu İSU'nun organizasyonu olan Challenge Series yarışları için geçen hafta Polonya'ya giden Sürat Pateni Milli sporcularımız, katıldıkları 500, 100 ve 1500 metre yarışlarının yanısıra bayrak yarışlarında da altın madalyaya ulaştılar. Bu sezonun ilk yarışı olan Sanok'da ki yarışlarda 5 sporcu ile ülkemizi temsil eden ve 4 ayrı kategorisinde yarışan Milli takım, toplamda 13 madalya ve 1 kupa ile Challenge Series yarışlarına damgasını vurdu. Sporcularımız ayrıca burada elde ettikleri saniye ile kendi rekorlarını da kırmış oldular.

Yarışmada Junior B kategorisi 1500 metre ve 500 metrede Furkan Akar'dan altın madalya, Junior B kategorisi 1000 metrede Metehan Atan'dan gümüş madalya geldi. 39 sporcunun yarıştığı Junior B kategorisinde 2 altın ile aynı zamanda EYOF'da ülkemizi temsil edecek olan Furkan Akar kategori birincisi oldu. Junior A kategorisi 1500 metrede Tunay Şimşek'ten gümüş madalya, Junior A kategorisi 500 metrede Tunay Şimşek'ten gümüş madalya geldi. Aynı sporcumuz ile Junior A kategorisi 1000 metrede birincilik elde ederek altın madalya almayı başardık. 20 Sporcunun yarıştığı Junior A kategorisinde Tunay Şimşek kategori birincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Senior kategorisi 1500 metrede Fırat Yardımcı altın, yine aynı kategorinin 500 metrelik yarışında gümüş ve yine 1000 metrede altına ulaştı. 11 Sporcunun yarıştığı Senior kategorisinde Fırat Yardımcı kategorisinde birincilik ipini göğüsleyen ve birincilik kürsüye çıkan sporcumuz oldu. Bu arada, yarışın son gününde 3000 metrede bayrak yarışı yapıldı, 9 takım arasında sporcularımız birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, böylesine önemli bir organizasyonda madalyalar ile dönen sporcuları ile gurur duyduklarını belirterek, ‘'Emin adımlarla yolumuza koşarak devam edeceğiz. Planlı bir çalışma proğramı ile sadece Avrupa'da değil, dünyada da sürat pateni denince biz akla geleceğiz. Olimpiaytların gediklisi olacağız'' dedi.

Federasyon Erzurum Temsilcisi Vedat Refayeli de, elde edilen bu gelişimde Polonyalı antrenör Anna Lukanova'nın katkılarının çok olduğunu belirtti ve ülkemize madalya kazandıran milli takım sporcularının çoğunluğunun Erzurumlu olmasından ayrıca büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.