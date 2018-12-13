Sürat Pateni Milli takımı Slovakya'ya gitti

Türkiye Sürat pateni Milli takımı, Short Track Challenge Series-2 yarışları için Slovakya'ya uçtu.

Başantrenör Anna Lukanova nezaretinde Polonya'ya yola çıkan kafile 10 kişiden oluşuyor. 14 - 16 Aralık 2018 tarihleri arasında Slovakya' nın Spisska Nova Vest şehrinde düzenlenecek olan Short Track Challenge Series-2 Yarışması için Milli takım sporcularımız Avrupa'nın farklı ülkelerinden yarışçılar ile yarışacak. Fırat Yardımcı, Davut Tahtacı, Tunay Şimşek, Furkan Akar, Muhammed Emir Han, Metehan Atan ve Murat Tahtacı'dan oluşan sporcu kafilemiz, 500, 1000 ve 1500 metre ile bayrak yarışlarında ülkemizi temsil edecekler. En son Polonya'da yapılan yarışlarda 1 kupa 13 madalya alan sporcularımızdan bu yarışta da madalyalar bekliyoruz. Daniel Köhler'in başkanlığını yaptığı kafile 18 Aralık tarihinde Türkiye'ye dönecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Branş sorumlularından Naci Korucu, içerisinde EYIF2da yarışacak sporcularımızın da bulunduğu milli takım kafilesinden madalya beklentilerinin olduğunu belirtirken, özellikle bazı mesafelerde rekor beklentisi içimde olduklarını da kaydetti.