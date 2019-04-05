Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonası bugün Erzurum'da başladı.

Yenişehir İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 15 Kulüpten 48 kadın, 59 erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 107 sporcu katılıyor.

Yarışlar sırasında dengesini kaybeden bazı sporcular düşerek yarışma dışında kalırken, herhangi ciddi bir sakatlık yaşanmaması sevindirdi.

Türkiye Buz Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir 107 sporcunun 16 kategoride dereceye girmek için yarıştığını belirterek, “Sezonun son yarışması. Federasyon 1 ve Federasyon 4 adı altında dört ayrı yarışmada elemeli geçen daha doğrusu ilk sekize giren Short Tract yapan sporcularımız dereceye girmek için çalışıyorlar ve dereceye girmek yarışacaklar. Buz Pateni Federasyonu olarak bu yıl yaptığımız faaliyetlerin hem sporcu sayımıza hem de uluslararası yarışmalardaki başarılarımıza çok büyük katkıları oldu” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları yarın düzenlenecek törenle verilecek.