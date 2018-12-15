Suriyeli Öğrencilerden Rektör Çomaklı'ya teşekkür ziyareti

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ettiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete üniversitede eğitim gören tüm Suriyeli öğrencileri temsilen gelen misafir öğrenciler, Rektör Çomaklı'ya çıkardıkları dergiyi takdim ettiler.

Ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan ve güvenli bir yaşam alanı sunduğu için milyonlarca Suriyeli adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden öğrenciler, hem kendilerini hem de Suriyeli diğer vatandaşları bağrına basan Türkiye'ye ve Erzurum'a minnettar olduklarını söylediler. Atatürk Üniversitesinde öğrenim gördükleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söyleyen Suriyeli öğrenciler, misafirperverliği, ilgi ve alakası için de Rektör Çomaklı'ya teşekkür ettiler.

Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Rektör Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesinin ayrım yapmadan bütün uluslararası öğrencilere değer verdiğini söyledi.

Ülkelerinde Üst Mevki ve Makamlara Gelen Öğrencilerimizin Türkçe Konuşuyor Olmaları Bizi Gururlandıracaktır

Çomaklı: “Biz uluslararası öğrencilerimize bir öğrenciden ziyade kültür elçisi olarak bakıyoruz. Çünkü şehrimizde yıllarca eğitim gördükten sonra ayrılan öğrencilerimizin, ülkemizi asla unutmayacaklarını ve kendi ülkeleri ile köprü kuracaklarını biliyoruz. Üniversitemiz, önemli derecede misafir öğrenciye sahip bir üniversite. Eğitimimizde Türkçe eğitime ve Türkçe öğrenmeye ayrı bir önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda kendi ülkelerinde üst mevki ve makamlara gelen öğrencilerimizin Türkçe konuşuyor olmaları bizi gururlandıracaktır. Ülkemizde ikamet eden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkan ülkemiz, kendine yakışan davranışını bir kez daha sergilemiştir. Biz, Suriyeli kardeşlerimizi bir mülteciden ziyade Ensar olarak görmekteyiz. Umarım ülkelerindeki savaş bir an önce sonlanır ve tekrar huzur hâkim olur” dedi.

Ziyaretin sonunda Suriyeli öğrenciler, Rektör Çomaklı'ya teşekkürlerini sunarak plaket takdim ettiler.