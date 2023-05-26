Yakutiye Belediyesi tarafından hazırlanan ve baskısı yapılan “Surlardan Medeniyetlere Açılan Kapılar-Şehri Kadim Erzurum” kitapçığı önemli bir eksiği giderirken, Erzurum'un geçmişine dair önemli ipuçları veriyor.

“Erzurum açık hava müzesi gibi”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, tarih boyunca birçok kavim, millet ve medeniyetin hüküm sürdüğü Erzurum'un, bölgenin siyasi ve iktisadi merkezi olma konumunu hep koruduğunu belirterek, “Hititler, Urartulular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Saltuklular, Selçuklular, İlhanlılar, Osmanlılar ve daha birçok medeniyet bu bölgede önemli imar faaliyetlerinde bulunmuş ve önemli eserler inşa etmişlerdir. Ancak stratejik konumu nedeniyle sürekli savaşlara sahne olan ve istilalar yaşayan bölge, defalarca yıkım ve tahribata uğradığından eserlerin önemli bir kısmı günümüze kadar ulaşamamıştır. Yine de farklı dönemlere ait çok sayıda kıymetli eser ayakta kalmayı başararak şehrin bir açık hava müzesi olmasını sağlamıştır.” şeklinde konuştu.

“Bilinen tüm eserleri resmetmeye çalıştık”

Erzurum'un, tarihin hemen her döneminde, şehri çevreleyen surları, surlardaki kapıları, camileri, medreseleri, tabyaları, hanları, hamamları, çeşmeleri, dereleri, köprüleri ve sahip olduğu daha birçok güzel eseriyle mimari açıdan zengin ve estetik bir görünüme sahip olduğunu belirten Başkan Uçar, “Özellikle günümüzde var olmayan surlar, kapılar, dereler ve köprüler hakkında fazla miktarda bilgi olmasına ve isimlerinin halk arasında sıkça kullanılmasına rağmen bütüncül görsel belgelerin kıtlığı nedeniyle birçoğumuz için tahayyül edilmeleri ve günümüz Erzurum'unda konumlandırılmaları zor bir denklem olmuştur. İşte yapmış olduğumuz bu çalışma ile bilinen tüm bu eserlerin yer aldığı 19. yüzyıla ait genel bir görünümünün resmedilmesini sağlayarak bu eserlerin zihinlerde yerine oturtulmasına yardımcı olmayı hedefledik. Çalışmada şehrin 19. yüzyıldaki görünümünün kuzeydoğudan güneybatı istikametine doğru bir bakış açısı ile perspektif çizimi yapılmıştır.” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Erzurum'un tarihi, tarihte kullanılmış isimleri, tabyaları, surları ve kapıları ile ilgili önemli bir bölüm de kitapçıkta yer aldığını söyleyen Başkan Uçar, şöyle konuştu, “Çalışmamızın tüm aşamalarında görüş ve önerilerine başvurduğumuz danışman hocalarımız Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş'a, çalışmamızı büyük bir itina ile resmeden ressam Ahmet Serhat Bingül hocamıza ve Arkeolog Faruk Çankaya başta olmak üzere komisyon üyelerimize kıymetli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlayabilmek amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmanın daha güzel, daha kapsamlı eserlerin yapılması için bir vesile olmasını temenni ediyor, dikkatimizden kaçmış olan eksikliklerimiz ve hatalarımız için şimdiden af diliyoruz.”