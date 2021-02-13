İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürücü uyudu, tır dereye uçtu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole devrildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole devrildi.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Aşkale ilçesine bağlı Çatalbayır köyü yakınlarında İran uyruklu sürücü Mottba Babael yönetimindeki tır, direksiyon başında uyuması sonucu karşı seride geçerek dereye devrildi. Tır dere içerisine yan şekilde yatarken araçta büyük hasar oluştu.


Kaza sonrası 112 ekipler kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye müdahale ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.