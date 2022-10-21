İhlas Haber Ajansı

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Sürücüler kara hazırlıksız yakalandı

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken Geçidi’nde kar çilesi başladı.

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken Geçidi'nde kar çilesi başladı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Zirvede yer yer etkili olan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.


2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı yanından giden Tekman-Erzurum Karayolu, en ufak kar yağışıyla dahi sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Yapımına 1996 yılında başlanan ve 2019 yılında biten yol; ilkbahar aylarında heyelandan, sonbahar ve kış aylarında ise kar ve fırtınadan dolayı sürücüleri zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar, bölgeye bir an evvel tünel yapılması gerektiğini dile getirdi.

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