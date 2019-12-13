Süt üreticilerine sağım makinesi dağıtıldı

Belirli kriterleri yerine getiren çiftçilere 20 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programda Proje kapsamındaki çiftçiler ile bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli kriterleri yerine getiren 20 çiftçiye Süt Sağım Makinası hediye etti. Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen programı, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile çok sayıda üretici ve misafir katıldı.

“Bu Proje ile Hayvancılık sektörünün önündeki engelleri kaldıracağız”

Toplantının açılışında konuşma yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Hakan Oral, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen illeri arasında olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle Sayın valimize ve Büyükşehir Belediye başkanımıza huzurunuzda tarım ve hayvancılık anlamında vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere ilimiz tarım ve hayvancılık yönünden Türkiye'nin önde gelen illeri arasındadır. İlimizde hayvancılıkla uğraşan ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Erzurum Ticaret Borsası olarak yürütücülüğünü yapmış olduğumuz Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi kapsamında, ilimizde süt sektöründe yaşanan en önemli sorun olan kaliteli çiğ süt elde edilmemesi hususunun ortadan kaldırılması için çalışmalarımıza tüm hızla devam etmekteyiz. Süt sektöründe yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması demek, tarım ve hayvancılığın önündeki sorunların çözüm noktasına ulaştırmak demek ve bu çözümlerin hayata geçecek olması şehrimiz ve bizim için büyük mutluluktur. Projemiz borsamızın şirketi marifeti ile proje devamlılığı sağlayarak devam etmektedir. Bu projeye bütün şehir olarak sahip çıkmamız ve şehirde beraber iş yapma algısını oluşturmamız gerekmektedir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz süt sağım makinesi dağıtımı ile çiftçilerimiz daha hızlı ve hijyenik süt elde edecektir. Bu anlamda da sayın valimizin güzel bir sözünü tekrarlamak istiyorum, işini yapan tüm çiftçilerimiz bir sanatçıdır. Hepsini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

“Erzurum'un Hayvancılığını yeniden bir numara yapacağız”

Erzurum Valisi Okay Memiş ise, Erzurum'u Tarım ve Hayvancılık anlamında hak ettiği noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Vali Memiş, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tarım ve Hayvancılık gelişmeden sanayi gelişmez. Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi Erzurum için gerçekten güzel bir proje. Küçük bir bütçe ile başlayıp şehrin tamamına hitap edecek çalışmalara adım adım ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri bütün şehrin sorunlarına sahip çıkarak, şehrin ihtiyaçlarına odaklanarak ve elimizi taşın altına koyarak, iş yapmaya gayret ediyoruz. Çark döndükçe bizlerde hizmet etmek adına daha da gayretle çalışıyoruz. İlk etapta 24 köyde 275 işletmemize süt tanklarımızı monte ettik. Süt projemizin 2. ayağı olan güney ilçelerimize yönelik projemiz bakanlık tarafından kabul edildi ve birkaç gün önce imzalarını attık. İnşallah ilerleyen süreçte 20 ilçemizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani bu müthiş bir proje, yani çiftçilik ile uğraşan kardeşlerimizin köyde kalması adına önemli bir proje. Kendimize hedefler koyduk bu hedeflere doğru ilerliyoruz. Biz çiftçimize güveniyor ve inanıyoruz. Bize göre işini iyi yapan çiftçilerimiz birer sanatçıdır. Nasıl ki bir ressam bir tablo yapıyorsa, nasıl ki bir müzisyen iyi bir müzik icra ediyorsa, iyi bir hayvan besleyen, iyi bir meyve üreten bir çiftçi benim gözümde iyi bir sanatçıdır. İnşallah hayvancılıkta Erzurum'u bir numara yapacağız” dedi.

“İlimizin Tarım ve Hayvancılığına olan desteğimiz artarak devam ediyor”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Erzurum ilinin tarım ve hayvancılık alanında büyüyerek adından söz ettirdiğini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana önemli çalışmalara imza attık ve her zaman çiftçimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz, bu çalışmalarımızdan biriside ‘‘Canlı Hayvan Borsası'' projemizdir. Ülkemizin ve dünyanın sayılı Hayvan Borsalarından biri olarak gösterilen bu çalışma ve akabinde Canlı Et Borsası'nı da tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin her daim hizmetindeyiz”

Erzurum Tarım İl Müdürü Osman Akar ise yaptığı konuşmada, “Erzurum hayvan varlığı ve mera varlığı anlamında ülkemizin sayılı illerinden birisi. Bizde bilgiler ışığında, hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu noktada sayın valimizin talimatlı doğrultusunda gece gündüz demeden tüm ekibimiz ile çiftçimizin yanındayız” dedi.

Öte yandan konuşmaların ardından, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Soğuk Zincir Süt Projesi kapsamında gerekli kriterleri yerine getiren 20 çiftçiye düzenlenen tören ile süt sağım makinesi hediye etti.