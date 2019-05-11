Sütler toplanmaya başlandı

Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en prestijli ve en pahalı projesi olarak gösterilen, “Erzurum İli Süt sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu” Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda Vali Okay Memiş ve paydaş kurumların katılımıyla Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi, araç ve proje tanıtım lansmanı yapılmış, süt toplanacak ilçe ve köylerde süt üreticileri ile protokol yapılmasının ardından süt toplama işlemlerine başlandı.

Bu kapsamda ilk süt Vali Okay Memiş'nde katılımıyla sanayicilere ulaştı. Organize Sanayi Bölgesinde süt ve süt ürünleri imal eden kuruluşları gezen Vali Memiş, süt zinciri ile köylerde üreticilere gelen ilk sütü yerinde gördü.

İlk etapta merkeze yakın köylerdeki sütü toplayan araçlar daha sonra süt üreticilerine ulaştırılıyor. Buruda yapılan ölçümler neticesinde hem Erzurum'un kaliteli çiğ sütü değerlendirilmiş oluyor hem de sanayicilerin ham maddesi olan süt ihtiyacı giderilmiş oluyor.

Uzun süredir beklenen projenin hayata geçirildiğine dikkat çeken Vali Okay Memiş, “Bu projeyi uzman kardeşlerimden dinlediğimde çok heyecanlandım biz de Valilik olarak bu projenin içinde yerimizi alıp, elimizi taşın altına koyduk. İlk etapta 33 işletmeye soğuk süt tanklarını monte ettik ve 9 tane kamyonla beraber işe koyulduk. Öncelikle merkeze yakın köylerden başlayacağız. Daha sonra Allah nasip ederse bütün ilçeler, 20 ilçe ve 1200 köyden süt toplayacağız. Biz kaynağını temin edeceğiz, çark döndükçe ve başarı geldikçe tüm Erzurum'a yayacağız” dedi.

Vali Okay Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sütün işletmeye gelmesi, ölçüm yapılması ve fabrikada soğuk süt tankerlerine ulaşmasına kadar her anı itina ile takip etti.