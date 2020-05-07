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Suudi Arabistan'dan gelerek karantinaya alınan 182 kişi memleketlerine uğurlandı, geriye bıraktıkları notlar kaldı

Suudi Arabistan’dan Erzurum’a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Tahliye edilen vatandaşlardan geriye ise duygulandıran mektupları kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Nisan'da Türk Hava Yollarına ait uçakla Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildiler. 14 gün süreyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşlar, helallik alınarak memleketlerine uğurlandı.


Otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, misafirlikten duydukları memnuniyetlerini ise yazdıkları mektuplarla dile getirdi. Yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar kendilerini Suudi Arabistan'da bırakmayarak memleketlerine getiren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiler.


Öte yandan, Erzurum'daki yurtlarda kalan Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dan 300 civarında vatandaşın karantina süreci devam ediyor.

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