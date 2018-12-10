Sway Hotels “X-Class Winter Season Opening” partisiyle sezonu açtı

Palandöken'in gözdesi Sway Hotels, “X-Class Winter Season Opening” partisiyle hafta sonu kış sezonunu açtı.

Açılış davetine cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, sanat dünyası, TV ekranlarının ünlü isimleri ve sosyal medya fenomenleri de katılarak muhteşem bir hafta sonunu geride bıraktılar.

Sway Hotels'de gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul gece hayatının nabzını tutan sanatçılar performanslarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattılar. Sway Hotels'in yenilenen Aprés Ski X-teras barında Bengü Beker ve Baran Bayraktar canlı performanslarıyla unutulmaz iki geceye imza atarken; Tai the Percussionist, DJ Can Hatipoğlu ve DJ Tankut Karakurt eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşlediler. Ayrıca bir Sway Hotels klasiği haline gelen kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı. Müzik ve eğlencenin yanı sıra, kendileri için özel olarak hazırlanan workshoplarla spor, sağlık ve güzellik deneyimlerinin tadını çıkaran misafirler kış sezonuna bomba gibi bir başlangıç yaptılar.

X-Class Winter Season Opening'e katılan isimler arasında Selim-Eda Kosif, Metin-Aslı Şen, İzzet-Didem Antebi, Enver-İpek Varol, Alper-Esen Ziyal, Javier-Hilal Kosif Piles, Ece Dikmen, Sıla Öztürk, Hakan Kosif, Hakan Akar, Elvan Tığlıoğlu, Meltem Gökhan, Nuri-Dicle Öztaşkın, Begüm Özer, Serdar-Pınar Hotiç, Kerem-Aslı Hotiç Türker, Şahika Ercüman, Barış-Yelda Tezmen, Semih Özge Sender, Işıl Otruş, Murat-Zeynep Dayıoğlu, Ivana Sert,Çiğdem Batur, Burcu Binici, Ekin Türkmen ve Akasya Asıltürkmen yer aldı.