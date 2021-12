Tabyaların son neferlerinin zaferi "aziziye müdafaası" tiyatrosu yeniden sahnelerde

Genel Yayın Yönetmeni Barış Tanrıver'in yazdığı ‘aziziye müdafaası' tiyatro oyunu yeniden sahnelerde yerini alıyor.

Genel Yayın Yönetmeni Barış Tanrıver'in “Oltu Şura Hükümeti” isimli kitaptan esinlenerek yazdığı ‘aziziye müdafaa' isimli tiyatro oyunu Gebze'de tiyatro severlerle buluşacak.

Oyun hakkında bilgi veren Genel Yayın Yönetmeni Barış Tanrıverdi, “Oltu Şura Hükümeti'ni 20 yaşlarında iken duymuştum. Birkaç yıl önce bir derneğe davet edildiğimde masanın üzerinde Prof. Dr. Erdal Aydoğan'ın yazdığı “Oltu Şura Hükümeti” kitabını gördüm. İçinde, o hükümetin kurucuları arasında yer alan Yasin Haşimoğlu'nun günlükleri de yer alıyordu. Kitap bana hediye edilmişti. Okuyup bitirdiğimde, bir kaza halkının bu büyük mücadelesi, aradan yüz yıl geçmesine rağmen nasıl olmuşta bugüne kadar sahnelenmemiş dedim kendi kendime. Ve bunu her konuda beni canı gönülden dinleyen hem abim hem arkadaşım olan Yusuf Aydoğdu ile görüştüm. Hem Erdal hocanın eserinden hem de bölge de yıllarca görev yapmış olan Kazım Karabekir paşanın günlüklerinden istifade ederek, ve o yılları babalarından dedelerinden öğrenen ulu çınarları dinleyerek “şura devleti” oyununu yazdım. Karakterlere sahnede hayat verenler, yine o toprakların çocukları olan Oltu Çengelli Köyü Derneği yönetimi oldu. Kostümleri ve aksesuarları kendileri tasarladılar. 6 ay boyunca istirahat saatlerinden fedakarlık yapıp her hafta prova yaparak sıkıca çalıştılar. Oyun izleyiciden tam not aldı. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İzleyicilerden, bu hükümetin varlığından ilk defa haberdar olduğunu söyleyen pek çok kimse olmuştu. Şimdi bu Aziziye Müdafaasını Türkiye ve Avrupa turnesine çıkarmayı hedefliyorlar. Bizlere destek olan siz değerli basına ve tüm gönül dostlarımıza candan teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.