İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taekwondo müsabakaları nefes kesti

Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo müsabakaları nefes kesti.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo müsabakaları nefes kesti.


Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler minderde veliler ise türünde ter döktü.


Sabah seansında Genç Bayanlar ile başlayan turnuva öğleden sonra Genç Erkeklerin Taekwondo maçları ile devam etti. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalar verilirken 1. olan öğrenciler Erzincan'da ki okullar arası grup müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.