Taekwondo müsabakaları tamamlandı

Yakutiye Spor Salonunda düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Sabah 8 de başlayan tartı işlemleri sonrası öğrenci sporcular müsabakalara başladılar. Okullar arası Taekwondo müsabakalarına 66 erkek 54 bayan olmak üzere toplam 120 sporcu katıldı. Dereceye girebilmek için ter döken sporculara müsabakalar sonunda düzenlenen madalya töreninde madalyaları takdim edildi.

Erzurum elemelerinde dereceye giren sporcular Ordu ilinde düzenlenecek olan Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.