Taekwondocular Tutar için tatamiye çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zekeriya Tutar Anma Spor Müsabakaları düzenlerken, Taekwondocular da Zekeriya Ağabeyleri için tatamiye çıktı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Zekeriya Tutar'a vefa örneği gösterdi. GSİM, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar için anma müsabakaları düzenledi. Taekwondocular da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Zekeriya Tutar Anma Müsabakaları için tatamiye çıktı. Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal nezaretinde yapılan taekwondo müsabakaları Palandöken Spor Salonu'nda gerçekleşti. Taekwondo karşılaşmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de izledi. Nefes kesen müsabakalara sahne olan Taekwohdo Turnuvası minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde yapıldı. Sporcular ve antrenörler anlamlı bir turnuvana buluşmanın gururunu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı ve Zekeriya Tutar Anısına yapılan Taekwondo Müsabakalarının oldukça çekişmeli geçtiğine işaret eden İl Temsilcisi Süleyman Baykal, katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal, geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Zekeriya Tutar'ı kaybetmenin üzüntüsünü de yaşadıklarını ifade ederek, bu turnuvaya Cumhuriyetimizin yanı sıra Zekeriya Tutar'ın adının verilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Baykal, “Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile ekibine bu anlamlı jestleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zekeriya Tutar Anma Taekwohdo Müsabakalarını izlediklerini belirterek, sporcuların pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Zekeriya Tutar'ı bir kez daha rahmetle andıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Zekeriya bey iyi bir Erzurumlu idi. Türk sporu için önemli bir değerdi. Kendisi hayatta iken gerek Tuzlaspor'a gerekse Türk Taekwondosuna büyük hizmetleri oldu. Zekeriya Tutar gibi bir spor sevdalısının aramızdan ayrılması çok büyük bir kayıp. Bizde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hemşehrimizi Cumhuriyetimizin 97. Yılında anmak istedik. Turnuvaya katılan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İl Temsilcimiz Süleyman Baykal'a teşekkür ediyorum” dedi.