Takıntılar başarıyı olumsuz etkiliyor

Mustafa Güveli, takıntıların başarıyı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Güveli, “Kişinin zihninden atamadığı, istenmeyen, sıkıntı doğuran, yabancı aynı zamanda aşırı tekrarlayıcı, mantık ve düşünme ile silinemeyen devamlı düşüncelere obsesyon adı verilir. Bazen insanların ayrıntılar üzerine çok uğraşmaktan asıl mevzuyu yapmaya zaman bulanmadıklarını görürüz. Bu durum belli bir sınırı aştıktan sonra kişinin başkaları ile olan ilişkisini de bozmaya başlar. Kişilik özelliklerinin bozukluk düzeyinde olması için o toplumun genel kabul gören kurallarından farklı bir şekilde düşünme ve davranma gerekir” dedi.

Obsessif kişilerin ayrıntılarla çok fazla uğraştıklarından başarılı olmak ve bir şeyi başarma konusunda da çok fazla zihinsel meşguliyetleri olduğunu anlatan Dr. Mustafa Güveli, “Bu nedenle performans göstermeleri gereken durumlarda çok kaygı duyarlar ve bu yüzdende zaman zaman başarısızlıklara bile uğrayabilirler. Biz buna performans anksiyetesi (Becerebilme yapabilme kaygısı olarak tercüme edilebilir) diyoruz ki bir sınav yada aşılması gereken engeller karşısında normalden çok kaygılanırlar. Bu kişilik özellikleri az seviyede iken tertipli ve düzenli insanlar olarak karşımıza çıkarlar ama sınırlar aşılınca işlerin önünü tıkayan uyum sağlanması zor insanlar olup karşımıza çıkarlar” diye konuştu.

Dr. Mustafa Güveli, hastalığın genellikle ergenlik döneminde başlarsa da çok erken yada çok geç başlangıçlı olanlarda olduğuna dikkat çekerek, “Erkeklerde ortalama olarak 6-15 yaşlarında başlayan hastalık kadınlarda biraz daha geç başlamaktadır. (20-29 yaşlarında) Hastalık genellikle yavaş yavaş şiddetini artırarak seyreder. Birden bire başlayan vakalarda vardır. Bu seyir içerisinde belirtilerin alevlendiği ve aşrı sıkıntı verdiği dönemler olabilir. Stresle belirtilerin alevlendiği görülmektedir. Bu kişilerin % 15 inde yaşanan belirtiler toplumsal mesleki işlevselliği bozacak boyuta ulaşabilir. Yine hastaların bir kısmında belirtilerin hiç olmadığı iyileşme dönemleri de bulunabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk başka psikiyatrik rahatsızlıklarla birlikte görülebilir. En sık Major depresyon bu durum karşımıza çıkmaktadır. Diğer sıkıntı ile giden hastalılara da rastlanılabilir. Bunlar Yaygın anksiyete ( sıkıntı) bozukluğu, panik bozukluk, madde bağımlılığı olabilir.Bu rahatsızlık tüm ruhsal rahatsızlıklar gibi mutlaka tedavi edilmesi gereken rahatsızlıktır. Asla göz ardı edilmemeli ve mutlaka uzmana danışılmalıdır” dedi.