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Takla atarak akaryakıt istasyonuna yuvarlanan otobüs yürekleri ağza getirdi

Erzurum’da seyir halinde olan bir otobüsün tekerleği kapağı açık halde olan rögar çukuruna girmesiyle takla attı.

Erzurum'da seyir halinde olan bir otobüsün tekerleği kapağı açık halde olan rögar çukuruna girmesiyle takla attı. Takla atan otobüs akaryakıt istasyonuna yuvarlandı. Faciadan dönülen kazada yan yatan otobüsün şoförü E.D ise ağır yaralandı.


Dün akşam saatlerinde E.D isimli şoförün kontrolünde ve seyir halinde olan 25 H 0063 plakalı otobüs tekerleğinin kapağı açık olan rögar çukura girmesiyle takla attı. Takla atarak yoldan çıkan otobüs bir akaryakıt istasyonunun içine kadar yuvarlanarak yan yattı. Çevrede olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü araçtan çıkardı. Daha sonra ise sağlık görevlileri yaralı olan şoförü Erzurum devlet hastanesine götürdü.

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