TANAP sosyal ve çevresel yatırım programları anlatıldı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ve ev sahipliğini TANAP yetkililerinin yaptığı toplantıya, Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Atatürk Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr Sezai Ercişli , DAP İdaresi Koordinatörü Osman Aksoy , TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği Sosyal ve Cevre Yücel Fatih Erdem, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ahmet Kılıç, Türkiye Kalkınma Vakfı Başkan Vekili İbrahim Tuğrul ve Aşkale Tarım ve Orman Müdür Vekili Yahya Ergöder katıldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nda olumsuz yönde etkilenen yetiştiricilere yönelik gelir yapılarının güçlendirilmesi amacı ile verilen destekler konusunda bilgiler verildi.

Program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra TANAP Aşkale Temsilcisi Yücel Kılınç ilk konuşmacı olarak söz aldı.

Kılınç konuşmasında, “Aşkale'de faaliyet gösteren Üretici ve yetiştiricilerimize yönelik TANAP kapsamında yardımlarımız oldu. Aşkale'de kurduğumuz entegre organik yumurta tavukçuluğu yapılması konusunda üreticilerimize gerekli yardımları yaptık. Akabinde Karadeniz Bölgesi'nde arıcılığın kırsal dezavantajları nüfus için gelir getirici ekonomik bir faaliyet olarak geliştirilmesi konusunda da yine yardımlarımız oldu” dedi.

Yücel Kılınç konuşmasının devamında, “Entegre organik yumurta tavukçuluğu projesi trans Anadolu doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Erzurum Aşkale ilçesinin 15 köy mahalle yerleşimleri hedef alan olarak belirlenmiştir proje ile 300 adet tavuk kapasiteli 17 bireysel üretici kümesi inşa edilerek üreticilerin örgütsel temelde girdiği tedarik yetiştirme ve pazarlama gibi fonksiyonlarda güçlenmesine destek olmaktadır . Aynı program içinde Bayburt ve Gümüşhane illerinde toplam 250 arı yetiştiricisine yetiştirme teknikleri eğitimi verilerek ve 50 üreticiye ise arıcılık malzemeleri desteğinde bulunduk. Her iki projede 10 02 2017 başlamış olup 2 yıl boyunca uygulandı ve 10 02 2019 tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır" diye konuştu.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise konuşmasında Tarım sektörünün dünyanın en önemli sektörü olduğunu belirterek, “Birçok projelerle çiftçimize destek olmaya çalışıyoruz. Tarım sektöründe yaşayan insanların yaşadıkları bölgede geçimlerini ikamet etmelerine yardımcı olmak, sürdürülebilir tarım yapmak ve doğallığın korunması için projelerimiz ve katkılarımız devam ediyor. Erzurum ilimizin ana geçim kaynağı büyükbaş hayvancılık” diye konuştu.