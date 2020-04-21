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Tandırdaki piknik tüpü patladı facianın eşiğinden dönüldü

Erzurum’un Olur ilçesinde tandırda ekmek pişirmek için yakılan ateş, piknik tüpüne sıçradı.

Erzurum'un Olur ilçesinde tandırda ekmek pişirmek için yakılan ateş, piknik tüpüne sıçradı. Alev alan piknik tüpü patlarken, çıkan yangında kimse yaralanmadı.


Alınan bilgilere göre, olay Olur ilçesine bağlı Soğukgöze mahallesinde meydana geldi. Feradane Sağlam (62) ekmek pişirmek için tandır damında bulunan ocağı yaktı. Tandırdan çıkan alevler etrafa yayıldı. Alevlerin etkisiyle içeride bulunan piknik tüpü patladı. Tüpün üst kısmı koparak Feradane ve Hüseyin Sağlam'ın üzerine geldi. Çift, faciadan saniyelerle kurtuldu. Damda çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

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