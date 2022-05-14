Taner Taşkın: "Her maç bizim için final havasında geçti"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, 2-2 berabere kaldığı BB Erzurumspor maçının ardından, "Her maç bizim için final havasında geçti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la 2-2 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Taner Taşkın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taşkın, güzel bir sezon geçtiğini belirterek, "Geçen hafta 47 puan yapınca rahatlamıştık. Play-off antrenmanları da rahat geçti. Buradaki oynadığımız oyunda bunu gösterdi. Devre arasında oyuncularımla konuştum. İkinci yarıda daha coşkulu, daha istekli bir takım vardı sahada. Nitekim golleri bulduk ve bir puanla ayrıldık. Her maç bizim için final havasında geçti. Erzurumspor ciddi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Bugün sahada pes etmeyen oyuncularıma teşekkür ederim. Buradan puanla ayrılıyoruz, rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan, ligi kendi adımızla tescillememiz bizim için çok çok önemliydi. 48 puan garanti bir yerdi, 47 puan küçük de olsa rakiplerimizin yenilmesi halinde, ikili, üçlü averajlar devreye girecekti. Sıkıntı yaşayabilirdik ama buna oyuncu grubumuz izin vermedi. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Erzurumspor'a play-off da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.