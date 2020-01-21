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Tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Erzurum’da dökme çimento tankeri ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Erzurum'da dökme çimento tankeri ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre, Aşkale ilçesinde İstanbul'a seyir halinde olan İran otobüsü, karşı taraftan gelen H.E. idaresindeki 08 YC 999 plakalı dökme çimento tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken şans eseri yaralanan olmadı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, olay yeri Aşkale Karayolları ve Erzurum Büyükşehir İtfaiye ekiplerince temizlenerek trafik normal seyrine döndürüldü.

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