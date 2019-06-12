Tapu senetleri çocuklara sürpriz yumurta ile anlatıldı

“Şehirder Çocuk Akademesi” bünyesinde “Ağaç Yaş İken Eğilir” temasıyla Bilinçli Bireyler yetiştirmek amacıyla Akademi Öğrencisi çocuklara, Taka Der Erzurum İl Temsilcisi Volkan Yapan; Tapu müdürlüklerinin çalışmasını, sürpriz yumurtadan tapu müdürlüklerinin işleyişine geçiş yaparak, onların anlayacağı seviyede özel bir gösteriyle anlattı.

Tapu müdürlüğü ortamı canlandırılarak anlatıldığı eğitimde ayrıca, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde çalışan personelin çocukları ile hazırlanan "Küçük Gönüller Tapu ve Kadastro Çalışanları İçin Söylüyor" adlı video klip izletildi.

Büyük ilgi gören sunumun sonunda, Yakutiye Tapu Müdürlüğü personeli Aysu Belet kendi çocuğunun de yer aldığı akademinin öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.